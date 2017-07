TT: Drie opties om Neymar te vervangen, Feyenoord hoopvol over Van Persie

De toekomst van Neymar blijft voorlopig nog even ongewis. Paris Saint-Germain trekt al weken aan de Braziliaan, die een transferclausule van 222 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Als PSG met dat duizelingwekkende bedrag over de brug komt, heeft Barcelona drie vervangers op het oog, meldt de Mirror. Philippe Coutinho is de beoogde opvolger van Neymar. Liverpool heeft een prijskaartje van 111 miljoen euro om de nek van zijn sterspeler gehangen, een bedrag dat bij een transfer van Neymar bespreekbaar is voor Barcelona. Het zou Coutinho meteen de op één na duurste voetballer ook maken. Andere namen die in Barcelona rondzingen zijn die van Eden Hazard en Dele Alli.