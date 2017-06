TT: FC Twente hengelt opvolger Klich binnen, Qazaishvili naar VS

Valeri Qazaishvili is weg bij Vitesse. De Georgische international gaat aan de slag bij San Jose Earthquakes, in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Qazaishvili (24) is gehaald als schaduwspits. De Georgiër verlaat Vitesse na zes seizoenen, waarbij hij afgelopen voetbaljaar was verhuurd aan Legia Warschau. De Poolse club zag dit voorjaar af van een optie tot koop, waarna ‘Vako’ zich richtte op een Amerikaans avontuur.