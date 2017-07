TT: FC Twente huurt Macedonische aanvaller, Wagner langer bij Hoffenheim

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

FC Twente haalt Macedonische aanvaller Gjorgjev

FC Twente heeft zich zondag versterkt met Nikola Gjorgjev. De Tukkers huren de 19-jarige aanvaller de komende twee seizoenen van Grasshopper Club.

FC Twente heeft tevens een optie tot koop bedongen op Gjorgjev, die vijf interlands voor Macedonië achter zijn naam heeft staan.

Nikola Gjorgjev doorliep de jeugdopleiding van Grasshopper en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Zwitserse club. Hij speelde in de voorbije jaargang veertig officiele wedstrijden voor Grasshopper en scoorde daarin vier keer.

Gjorgjev kan zijn geluk niet op met zijn transfer. ,,Deze overgang naar FC Twente is voor mij een prachtige nieuwe stap. Ik ben als jonge speler bij Grasshopper begonnen en nu krijg ik de kans om in een grotere competitie te gaan spelen. Ik voel dat ik er klaar voor ben."

Ook technisch directeur Jan van Halst is in zijn nopjes met de komst van Gjorgjev. ,,Nikola is een jonge getalenteerde buitenspeler die ons aanvallend meer mogelijkheden biedt. Hij was afgelopen maand actief op het EK onder 21 en is wederom een speler die FC Twente heeft uitgekozen om zijn talent verder te ontwikkelen. Daar gaan we samen hard aan werken."

Wagner tekent bij in Hoffenheim

De Duitse voetbalinternational Sandro Wagner heeft zijn contract bij de Duitse Bundesligaclub 1899 Hoffenheim verlengd. De aanvaller, die met Duitsland de Confederations Cup won in Rusland, tekent bij tot medio 2020.

Wagner speelde afgelopen seizoen zijn eerste jaar bij Hoffenheim. De club nam hem over van SV Darmstadt. ,,Sandro is een sterke jongen, eentje die voorop gaat in de strijd'', liet technisch directeur Alexander Rosen weten.

Wagner scoorde afgelopen seizoen elf keer. ,,Hij houdt de tegenstander bezig, brengt emotie op het veld en is ook in de kleedkamer een persoonlijkheid'', aldus trainer Julian Nagelsmann. Hoffenheim eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga en komt komend seizoen uit in de Champions League.

NEC zoekt nog twee verdedigers

NEC wil nog voor de start van het seizoen twee verdedigers aan zijn selectie toevoegen. Op het verlanglijstje van de Nijmeegse eerstedivisionist staan een linker centrumverdediger en een linksback, zo heeft technisch directeur Remco Oversier laten weten.

Met de Duitser Michael Heinloth en aanwinst Guus Joppen heeft NEC momenteel slechts de beschikking over twee ervaren vleugelverdedigers. In de vriendschappelijke wedstrijden tijdens de eerste trainingsweek tegen eersteklasser NEC en hoofdklasser DFS in Opheusden maakten ook Niek Hoogveld (18), Bart Spierings en Rick Wouters (beiden 19) speelminuten op de flanken. Alle drie wachten zij nog op hun officiële debuut.

Volledig scherm Remco Oversier, de nieuwe technisch directeur van NEC. © Paul Rapp Voor het hart van de defensie heeft NEC de beschikking over Robin Buwalda, Dario Dumic, Wojciech Golla en Frank Sturing. De kans is groot dat van dat viertal minimaal één speler deze transferperiode nog vertrekt uit De Goffert. Onlangs hield NEC een transfer van Buwalda naar eredivisionist VVV-Venlo nog tegen.

Lukaku voor 85 miljoen euro naar Manchester United

Romelu Lukaku hoefde niet twee keer na te denken toen er een aanbod kwam van Manchester United. ,,Dit is de perfecte kans, want wie wil er niet voor de grootste club ter wereld spelen?'', zei de Belgische international tegen de Amerikaanse zender ESPN.

Lukaku verruilt Everton tegen een transfersom van naar verluidt 75 miljoen pond (omgerekend 85 miljoen euro) voor de club van trainer José Mourinho. De clubs werden het zaterdag eens. De 24-jarige Lukaku onderging in Los Angeles de medische keuring. ,,Ik heb altijd willen spelen voor een club die alle denkbare trofeeën wil winnen en Manchester United wil die dominante club zijn. Bovendien heeft de club het mooiste stadion en de beste fans'', aldus Lukaku.

Kampioen Chelsea, de ploeg die Lukaku in 2014 verkocht aan Everton, wilde de Belgische topschutter graag opnieuw inlijven en boden hetzelfde bedrag als Manchester United, maar volgens de BBC was Chelsea niet bereid te voldoen aan het honorarium dat Lukaku's zaakwaarnemer Mino Raoila verlangde.