TT: Feyenoorder op weg naar Dordrecht, ManU aast op Varane

Excelsior haalt Amerikaanse verdediger

Excelsior heeft zijn gewenste defensieve versterking binnen. Centrumverdediger Shane O’Neill wordt vandaag medisch gekeurd in Kralingen en tekent daarna een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. De 25-jarige Amerikaan was vorig seizoen nog een van de vaste krachten in het elftal van NAC dat promotie naar de eredivisie afdwong. Hij werd destijds gehuurd van het Cypriotische Apollon Limassol.



De Rotterdammers zijn daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Mitchell van der Gaag hoopt in ieder geval nog een aanvaller en doelman aan zijn selectie toe te voegen. Met name de laatste zoektocht naar een keeper verloopt met de nodige problemen. Na Hidde Jurjus en Kostas Lamprou lijkt Excelsior ook achter het net te vissen bij Davy Roef. De Belgische sluitpost, die gehuurd zou worden van Anderlecht, vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij Waasland-Beveren.