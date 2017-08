TT: Feyenoorder Schuurman op huurbasis naar NEC

Heracles huurt Erkilinc van Twente

Heracles heeft voor de rest van hetseizoen de 19-jarige aanvaller Zeki Erkilinc gehuurd van 'buurman' FC Twente. ,,Onze opleiding is gezamenlijk, en vanuit die situatie heeft Zeki als jeugdspeler regelmatig meegedaan met Heracles Almelo 2'', zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles op de clubsite . ,,Wij hebben de laatste weken met Daryl van Mieghem en Tarik Kada twee buitenspelers verhuurd. We hadden dus, ook vanwege het aantal spelers voor het tweede team, wel behoefte aan talentvolle versterking voor de vleugels. We kennen de kwaliteiten en persoonlijkheid van Zeki al goed, dus dat zal weinig aanpassing vergen.''

NEC huurt Schuurman van Feyenoord

Feyenoorder Jari Schuurman zal voor het tweede seizoen op rij niet te bewonderen zijn in het shirt van de Rotterdammers. De Gorkummer wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan NEC, nadat hij vorig seizoen ervaring mocht op doen bij Willem II. In Tilburg kwam de 20-jarige middenvelder tot elf eredivisieoptredens en drie doelpunten. Schuurman speelde ook al 37 interlands voor Oranje onder 16, 17 en 19 jaar.

Barcelona: Coutinho en Dembélé bijna binnen

Het duurt niet lang meer voordat FC Barcelona Philippe Coutinho van Liverpool en Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund aan de selectie toevoegt. Na de nederlaag van de Spaanse topclub in de Supercup tegen Real Madrid (2-0), zei manager sportzaken Pep Segura dat beide transfers bijna zijn afgerond.



,,We zijn nu aan het praten over de voorwaarden. Wanneer het precies wordt rondgemaakt kan ik nu nog niet zeggen, maar we hopen en denken dat ze snel spelers van Barcelona zullen zijn'', aldus Segura tegen de Spaanse televisiezender TV3.



De manager hoopt met zijn woorden de fans van Barcelona voorlopig rustig te houden. De bekerwinnaar werd zowel zondag in Camp Nou (1-3) als woensdag in Madrid (2-0) te kijk gezet door Real.