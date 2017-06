TT: Griezmann tot 2022 'Madrileen', United dicht bij Morata

Lukt het niet bij de ene club in Madrid - zie onder - dan maar bij de andere moet Manchester United hebben gedacht. Nadat de deur door Atlético Madrid-spits Antoine Griezmann al was dichtgeslagen hebben de Red Devils hun oog laten vallen op Alvaro Morata van stadgenoot Real Madrid. Volgens de Independent zou ManUnited zelfs al een medische keuring hebben gepland voor later deze week. De zaakwaarnemer van Morata zegt vandaag in Marca dat 'ManUnited een zeer interessante optie is'. De Spaanse international moet op Old Trafford de leemte opvullen na de zware blessure bij Zlatan Ibrahimovic.