TT: Liverpool wil Van Dijk alsnog, Ajax wil Dijks aan contract houden

Het voetbalseizoen 2017/2018 is aanstaande, de transfercarrousel draait weer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Drie proefspelers voor Eindhoven

FC Eindhoven heeft vanaf vandaag naast vleugelaanvaller Kevin van la Parra en keeper Mickael Meira nog een proefspeler in de gelederen. Het betreft de Franse verdediger Romaric N'Gouma.



De 22-jarige N'Gouma is afkomstig van Olympique Lyon, waar hij in het tweede elftal speelde. Hij is inzetbaar als linker en rechter centrale verdediger. In het verleden kwam N'Gouma, die Gabonse roots heeft maar is geboren in Lyon, uit voor Franse natiunale jeugdteams (Onder 16 tot en met Onder 18).

Horsfield tekent voor drie jaar bij NAC

James Horsfield keert dit seizoen terug bij NAC. De 21-jarige verdediger speelde afgelopen jaar al in Breda en was een van de belangrijke spelers in de ploeg die promotie naar de Eredivisie af wist te dwingen. Horsfield komt dit keer echter niet op huurbasis naar NAC, maar wordt definitief overgenomen van Manchester City. Hij tekent een contract van drie seizoenen in Breda. Horsfield speelde al sinds zijn elfde levensjaar in de jeugdopleiding van Manchester City. Vorig seizoen werd hij vanaf januari verhuurd aan NAC.

Damen tekent bij en gaat naar Helmond

Grad Damen heeft zijn contract bij NAC met één jaar verlengd tot medio 2019.. Komend seizoen speelt hij echter niet in Breda, maar bij Helmond Sport. De middenvelder wordt voor één seizoen verhuurd.



De 19-jarige Bredanaar had weinig uitzicht op speelminuten en werd in de oefencampagne vooral ingezet als centrale verdediger in plaats van op het middenveld. Bij de Oost-Brabantse eerstedivisionist krijgt Damen alle gelegenheid om wekelijks zijn wedstrijden te spelen.

Liverpool wacht op groen licht voor Van Dijk

Volledig scherm Virgil van Dijk in het shirt van Southampton. © Proshots Liverpool zal geen nieuw bod doen op Virgil van Dijk, tenzij Southampton daar toestemming voor geeft. De Reds praatten vorige maand al ongeoorloofd met de speler en boden daar achteraf hun excuses voor aan. Tegelijkertijd gaf Liverpool aan dat ze niet meer voor Van Dijk wilden gaan.



Daar is volgens de Daily Mail nu een kleine verandering in gekomen. Van Dijk traint sinds vorige week apart van de groep, omdat Mauricio Pellegrino wil de verdediger niet bij de groep hebben, nu hij enkel bezig is met zijn transfer.



Liverpool zou nog steeds interesse hebben in Van Dijk en de Brabander wil ook graag naar Liverpool. Nu moet de club alleen nog toestemming krijgen om te spreken met de international.

De Gea wordt absoluut niet verkocht

Volledig scherm © Getty Images David De Gea wordt 100 procent zeker niet verkocht. Dat beweert José Mourinho. De trainer van Manchester United heeft bevestigd dat hij de keeper niet tegen zijn zin in bij de club wilde houden, maar nu Real Madrid de transfer van 67 miljoen euro niet wil doorzetten, is de doelman beledigd.



,,Ik kan garanderen dat hij dit seizoen niet vertrekt", vertelt Mourinho. ,,Het zal voor hem heel moeilijk zijn om te gaan, want hij is erg eerlijk. Er is lange tijd contact gezocht, maar dat wilden wij niet. Toen wij daar wel open voor stonden, wilde de andere club niet meer."

Derde Chelsea-talent op weg naar Vitesse

Volledig scherm Mason Mount in het shirt van Chelsea. © Getty Images Vitesse lijkt wederom een talent uit de jeugdopleiding van Chelsea te huren. De huur van aanvallende middenvelder Mason Mount (18) wordt vandaag waarschijnlijk afgerond, zo meldt Voetbal International. Mount was afgelopen seizoen aanvoerder bij Chelsea onder-18 en basisspeler bij Engeland onder-19 dat Europees kampioen werd. Eerder kwamen Fankaty Dabo en Charlie Colkett vanuit Londen naar Arnhem.

Ajax wil Dijks aan contract houden