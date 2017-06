TT: Huddersfield strikt Belgische reus, FC Twente heeft beet

Voetblessure Svitolina is vraagteken voor Wimbledon

9:49 Elina Svitolina moet het grandslamtoernooi van Wimbledon mogelijk laten passeren. De Oekraïense tennisster kreeg donderdag in haar verloren wedstrijd in de achtste finales van het WTA-toernooi in Birmingham tegen Camila Giorgi uit Italië weer last van haar voet.