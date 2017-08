TT: Leeds wil aanvaller NEC, Veerman op weg naar Tilburg

Nog tien dagen tot het einde van de zomerse transfertermijn. Gaat de carrousel nóg harder draaien? In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Mist rond overgang Douglas Santos: PSV moet nog meer geduld hebben

De komst van linksback Douglas Santos (23) naar PSV, afgelopen weekend al verwacht, is nog steeds niet in kannen en kruiken. PSV had eerder van zijn management de indicatie gekregen dat hij naar Eindhoven wil komen en was ook met HSV een eind op weg in de onderhandelingen. Ondertussen is de Braziliaanse linksback nog steeds niet naar Eindhoven afgereisd.

Wat er precies aan de hand is, wil niemand bij PSV zeggen. Trainer Phillip Cocu gaf vrijdag aan (overigens zonder de naam van Santos te noemen, red.) dat het goed is om in transferkwesties soms geduld te hebben. Volgens Cocu kan zich dat op lange termijn uitbetalen. Technisch manager Marcel Brands vertelde zondag na NAC-PSV dat de club hem niet kan kopen, maar dat slechts huur een optie is. Volgens Brands heeft PSV op dit moment niet het geld om Douglas onder contract te nemen voor de prijs die HSV wil hebben. Ook zou HSV Douglas nog niet willen laten gaan, omdat het een vervanger wil aantrekken.

Volledig scherm Douglas Santos in actie namens HSV. © Pro Shots Inmiddels reppen Duitse media over een zaakwaarnemersstrijd rond Douglas, Olympisch kampioen in 2016 met Brazilië. PSV zou er volgens Duitse media goeddeels uit zijn met HSV en een bedrag van 4 miljoen euro (met een aantal stevige bonussen) voor Santos hebben willen betalen. Een nieuwe belangenbehartiger van Douglas zou richting PSV plots met aanvullende eisen op de proppen zijn gekomen. Phillip Cocu deed zondag tegen NAC een beroep op Kenneth Paal, nadat Joshua Brenet door het ijs zakte tegen AZ en Osijek.

Willem II gaat vol voor Henk Veerman

Willem II is vol in de markt voor sc Heerenveen-spits Henk Veerman. Ze zijn volgens het Brabants Dagblad zelfs bereid om voor Tilburgse begrippen flink te dokken voor de Volendamse spits. Dat zal ook wel moeten, want Veerman staat nog tot 2019 onder contract in Friesland. Een paar weken geleden liet Heerenveen Veerman niet gaan naar FC Utrecht vertrekken.

Volledig scherm Henk Veerman (rechts). © Proshots

Leeds United doet bod op Grot bij NEC

Het vertrek van Jay-Roy Grot bij NEC lijkt aanstaande. Leeds United heeft bij de Nijmeegse club een bod gedaan op de 19-jarige aanvaller, die nog een seizoen onder contract staat bij de Gelderse eerstedivisionist. Leeds United wil de transfer van de jeugdinternational op korte termijn afronden, zo meldt De Gelderlander.