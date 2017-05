TT: Monaco wijst bod van 75 miljoen euro af, Hazard kan 350.000 euro per week verdienen

Kylian Mbappé heeft een indrukwekkend seizoen bij AS Monaco achter de rug. De 19-jarige aanvaller werd kampioen in Frankrijk en haalde de halve finale van de Champions League. In de Ligue 1 kwam hij in 28 wedstrijden tot 15 doelpunten en in Europa was hij zesmaal trefzeker in negen duels. Met deze cijfers heeft Mbappé de aandacht van heel Europa.



Liverpool heeft volgens de Spaanse krant Marca dan ook een bod van 75 miljoen euro neergelegd bij Monaco, maar de Monegasken hebben dit terzijde geschoven. De tiener zou meer dan 100 miljoen euro moeten kosten