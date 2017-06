TT: Morata met één been uit deur, Wenger shopt in Frankrijk

Zeeuwse keeper in Camp Nou in voetsporen van Cillessen

14 juni Matthew Lentink was vorig jaar voor het laatst in het stadion van FC Barcelona. De amateurdoelman kocht er een shirt in de fanstore, werd daarna gevraagd wat gegevens in te vullen en kreeg onlangs een mailtje: je bent uitgenodigd voor een wedstrijd in Camp Nou. Lentink viel nog net niet van zijn stoel van verbazing.