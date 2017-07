TT: PSG wil 222 miljoen betalen voor Neymar, Ajax en Feyenoord loeren op Kean

Feyenoord is druk bezig de defensie voor komend seizoen vorm te geven. Niet alleen Jeremiah St. Juste zal mogelijk aansluiten bij het trainingskamp van de Rotterdammers in Oostenrijk, ook Ridgeciano Haps is op weg naar Feyenoord. De landskampioen had de linksback van AZ al een tijdje op de korrel. Volgens de Telegraaf wordt Marko Vejinovic betrokken in de deal. De middenvelder zou worden verhuurd aan AZ.