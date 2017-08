TT: PSV aast op Santos van HSV, Koeman wil Hoedt halen

PSV heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden om de Braziliaanse linksback Douglas Santos (23) van het Duitse HSV over te nemen, waarbij het ook kan gaan om huur.



De Eindhovenaren zitten na het vertrek van Jetro Willems te springen om defensieve versterking en zien in Santos een opvolger om de ontstane leemte in te vullen. Technisch manager Marcel Brands gaf vorige maand al aan dat PSV probeert een buitenlandse verdediger aan te trekken om zijn verdediging op orde te brengen. Of het gaat lukken om Santos snel vanuit Hamburg naar Zuidoost-Brabant te krijgen, is op dit moment nog onduidelijk. PSV geeft voorlopig de voorkeur aan Joshua Brenet, maar wil nog altijd een pure linksback aan de ploeg toevoegen.



Als PSV erin slaagt om Santos in te lijven en er daarnaast niets meer met de selectie gebeurt, heeft de ploeg het team in principe rond. Wel zou er nog een extra keeper kunnen worden aangetrokken.