TT: PSV gaat voor ervaren keeper, Tim Krul op weg naar 'Depor'

Tim Krul lijkt op weg naar La Liga. Voor de doelman is bij Newcastle United geen plek meer onder Rafael Benítez, zodat de Hagenaar mag vertrekken uit St. James' Park. Volgens El Mundo Deportivo is Krul, die zondag ook ontbrak in de selectie van The Magpies voor het duel met Spurs, aangeboden bij 'Depor'. Krul heeft al ruim een jaar geen vast huis meer. Hij werd vorig jaar zomer verhuurd aan Ajax, kwam door een blessure en het goede spel van André Onana niet aan spelen toe, verkaste in de winter naar AZ en staat sinds deze zomer op een zijspoor in Newcastle. Mogelijk dat ook PSV (zie onder) een hengeltje uitgooit naar Krul.