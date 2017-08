TT: PSV wil Douglas Santos volgende week presenteren

PSV wil vaart zetten achter de komst van de Braziliaanse linksback Douglas Santos (23) die momenteel voor Hamburger SV uitkomt.



Zijn volle naam is overigens Douglas dos Santos Justino de Melo. PSV hoopt Douglas komende week al aan de selectie te kunnen toevoegen om zo voor de competitiestart over een complete ploeg te beschikken.



De speler zelf had gisteren een gesprek bij de club en PSV heeft via de zaakwaarnemer van de Braziliaan laten blijken de linksback in te willen lijven. PSV wil hem huren, maar kijkt ook nog of er een mogelijkheid is om Santos te kopen. Mocht zijn komst uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan kan PSV nog doorschakelen op een aantal alternatieven.