TT: PSV wil vertrek Willems opvangen met nieuwe linksback

PSV ziet Jetro Willems voor 7 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt vertrekken, waarvan een deel pas later via eventuele bonussen wordt uitbetaald. PSV kan met het voor Willems ontvangen bedrag de markt op voor een nieuwe linksback, al is de komst van de gewilde AZ'er Ridgeciano Haps niet aan de orde. ,,Hij staat niet bovenaan het lijstje", zegt technisch manager Marcel Brands. PSV wil de komende week al een nieuwe verdediger vastleggen. Joshua Brenet verving Willems gisteren als linksback in het oefenduel met AS Monaco (0-0) en deed dat naar behoren. ,,Natuurlijk heb ik ook het bericht gelezen dat Jetro waarschijnlijk een stap gaat maken. Eerst maar eens wachten of het allemaal rondkomt, maar ik ben er klaar voor om hem te vervangen", aldus Brenet.