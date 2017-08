TT: Real wil De Gea ruilen tegen Bale, Verhaegh gaat naar Wolfsburg

Prachtige jeugdfoto Oranje-sensatie Jackie Groenen opgedoken

8:26 RIEL - Jackie Groenen is hot. Als sterspeelster van de Oranje Leeuwinnen is ze bezig aan een fantastisch toernooi en bereikte ze de EK-finale. Oorspronkelijk komt de international echter 'gewoon' uit het Belgische Poppel. Nu is er een schitterende foto opgedoken waarop de Leeuwin op de voor haar typerende wijze in actie te zien is. Als 12-jarige jeugdspeelster van amateurclub VV Riel.