TT: Sánchez is niet te koop, veel clubs azen op Feyenoorder Woudenberg

Alexis Sánchez is niet te koop. De 28-jarige Chileense aanvaller heeft bij Arsenal nog een één jaar doorlopend contract, en trainer Arsène Wenger zegt hem daaraan te houden. ,,Die beslissing hebben we als club genomen'', aldus Wenger, die daarmee reageerde op berichten in Engelse media dat Sánchez weg zou willen.



Arsenal eindigde afgelopen seizoen als vijfde en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds twintig jaar in de Champions League. Sánchez zou op de Chileense radio hebben gezegd dat hij naar een club wil die wel op het hoogste Europese niveau speelt. ,,We hebben twintig jaar op rij in de Champions League gespeeld, ook de zeventien jaar voordat Alexis bij ons kwam. Hij kan er voor zorgen dat we de Champions League weer halen'', zei Wenger.