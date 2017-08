TT: Sánchez rond met Spurs, Van Damme terug naar België

Newcastle neemt Joselu over van Stoke

Newcastle United heeft de selectie versterkt met Joselu. De 27-jarige aanvaller komt over van Stoke City. Joselu is na Christian Atsu, Florian Lejeune, Jacob Murphy, Javier Manquillo en Mikel Merino de zesde nieuweling in de selectie van trainer Rafael Benitez. Newcastle startte het seizoen zondag met een nederlaag tegen Tottenham Hotspur (0-2).



Joselu begon zijn loopbaan bij Celta de Vigo, waarna hij in 2009 overstapte naar Real Madrid. Na avonturen in Duitsland bij Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Hannover, ging de spits vorig seizoen bij Stoke City aan de slag. De Engelse club verhuurde hem na de winter aan Deportivo.