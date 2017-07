TT: Sevilla haalt Nolito, Leicester wijst bod op Mahrez af

Waterpoloster Van der Sloot verruilt Hongarije voor Sicilië

10:18 International Sabrina van der Sloot komt in het nieuwe seizoen voor Orizzonte Catania in Italië uit. De 26-jarige waterpoloster was de afgelopen jaren actief in de Hongaarse competitie, achtereenvolgens voor Szentes en UVSE. Met beide clubs werd ze kampioen van Hongarije.