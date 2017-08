TT: Spurs bereidt bod op Sánchez voor, transfer Barac naar Ajax ketst af

Vijf bizarre momenten op de atletiekbaan

10:33 De Botswaanse sprinter Isaac Makwala moest woensdag door omstandigheden helemaal alleen de 200 meter lopen op het WK in Londen. De setting was op z'n minst apart te noemen op een natte sintelbaan in een afgeladen stadion, maar de atleet flikte het en plaatste zich voor de halve finales. Het is niet de eerste keer dat zich een bizar scenario onttrekt binnen de atletiekwereld.