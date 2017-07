TT: Tiendalli duikt op bij Oxford, Watford shopt bij Chelsea

Darryl Lachman sluit mogelijk snel aan bij Willem II

5:20 DENVER - De kans is groot dat Darryl Lachman over een dag of zes weer zal aansluiten bij de selectie van Willem II. In Denver verloor de verdediger ook de tweede wedstrijd in het toernooi om de Gold Cup met Curaçao. El Salvador bleek met 2-0 te sterk.