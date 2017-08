TT: Spurs bereidt bod op Sánchez voor, transfer Barac naar Ajax ketst af

Tottenham Hotspur bereidt bod op Sánchez voor

Maurico Pochettino is zeer gecharmeerd van Davinson Sánchez en wil dat zijn werkgever Tottenham Hotspur een bod uitbrengt op de verdediger van Ajax. De coach denkt zelf aan een bedrag van tussen de 35 en 40 miljoen euro, aldus The Sun.

Sánchez zou voor Spurs de eerste transfer van het nieuwe seizoen zijn. Ook Chelsea, Barcelona en Crystal Palace zouden verregaande interesse hebben in de tweevoudig Colombiaans international.

MVV vindt nieuwe aanwinst over de grens

Okita was sinds begin vorige maand op proef bij de Maastrichtse club. Hij overtuigde de technische staf op de trainingen en in de oefenwedstrijden vooral door zijn gretigheid een aanvallende kwaliteiten.

Ajax ziet af van Barac

Mateo Barac komt toch niet naar Ajax. De Kroatisch international had al een mondeling akkoord met de Amsterdammers, maar volgens Kroatische media heeft Barac de medische keuring niet doorstaan.

Ajax volgde de linksbenige verdediger (23) van NK Osijek al geruime tijd, maar ging pas tot actie over na de dubbele ontmoeting van de Kroatische ploeg met PSV in de voorronde van de Europa League. Barac maakte in die dubbele ontmoeting een sterke indruk.