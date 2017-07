TT: Van Drongelen op lijstje bij Feyenoord, PSV zoekt linksback

Doelman Diego Alves verruilt Valencia voor Flamengo, de club uit zijn vaderland Brazilië. Valencia had eerder al een vervanger aangetrokken. Ook volgend seizoen staat er een Braziliaan onder de lat: Neto werd voor 7 miljoen euro overgenomen van Juventus, waar hij reservekeeper was. Alves (32) was zes jaar lang een vaste waarde bij Valencia. De negenvoudig international was vaak uitblinker bij de gevallen topclub, die het afgelopen seizoen als twaalfde eindigde in LaLiga. Alves keepte 33 competitieduels. Neto werd aangetrokken op een moment dat het er nog naar uitzag dat zijn landgenoot zou vertrekken naar AS Roma.