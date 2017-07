TT: West Ham presenteert Chicharito, Heerenveen ziet af van huur Woudenberg

Lucas Woudenberg lijkt zijn loopbaan niet bij sc Heerenveen voort te zetten. De Friezen zien volgens Omrop FryslĆ¢n af van de komst van de linkervleugelverdediger omdat Feyenoord hem alleen wil verhuren. Heerenveen hoopte Woudenberg definitief over te kunnen nemen van de landskampioen. Woudenberg (23) debuteerde al in 2012 voor Feyenoord maar werd nooit een vaste waarde. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan Excelsior en NEC. Nu lijkt Sparta de beste papieren te hebben.



Heerenveen haalde wel een rechtsback binnen. Denzel Dumfries komt over van Sparta en tekent voor vier seizoenen in het Abe Lenstra Stadion.