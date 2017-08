TT: Yoshida langer bij Southampton, De Nooijer naar club van Hagi

Hidde Jurjus: eerst handhaven, dan pas weer dromen over PSV

8:43 Hidde Jurjus houdt de moed er in het Parkstad Limburg Stadion in. Een Achterhoeker krijgen ze doorgaans niet zo snel gek. Na twee wedstrijden is zijn nieuwe club Roda JC er nog niet in geslaagd een punt te pakken in de eredivisie, maar zijn er uiteraard nog voldoende mogelijkheden over om het doel voor dit seizoen te bereiken. Met de van PSV gehuurde goalie willen de Limburgers minimaal als vijftiende eindigen en zo de nacompetitie ontlopen. "Dat moet te realiseren zijn met deze groep", denkt de voormalige sluitpost van Jong PSV en De Graafschap.