Utrecht uitgeschakeld, maar de trots overheerst

Annan: Ik vind niet dat we nu iets hebben rechtgezet

24 augustus De ontlading in het Nederlandse hockeykamp was groot na de zwaarbevochten triomf in de halve finales van de EK tegen titelverdediger Engeland (1-0). Toch wilde bondscoach Alyson Annan niet van een revanche spreken. ,,Ik vind niet dat we nu iets hebben rechtgezet. We spelen hier om de Europese titel met een vernieuwde en verjongde ploeg. Dit is gewoon een heel ander toernooi'', verzekerde ze.