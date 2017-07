Vader tennisser Philippoussis verdacht van kindermisbruik

De 68-jarige Nikolaos 'Nick' Philippoussis moet woensdag voor de rechtbank in San Diego verschijnen voor de formele aanklacht. Hij wordt op straffe van een borgsom van 2,5 miljoen dollar vastgehouden in de gevangenis in dezelfde stad.

De politie is het onderzoek naar de beschuldigingen nog maar net gestart en zegt 'graag te willen praten met iedereen die meer informatie kan verstrekken over de zaak'.

Seks met jonge kinderen

De zaak krijgt veel aandacht in San Diego, waar Philippoussis privétennisles geeft. Zijn zoon Mark was een gevierde tennisprof die op het hoogtepunt van zijn carrière op de achtste positie van de wereldranglijst stond. Hij stond in de finale van de US Open (1998) en Wimbledon (2003) en won twee Davis Cup titels met Australië, in 1999 en 2003. In 2015 nam hij afscheid van het proftennis.