Valbuena prijst vooral 'mentor' Klaassen

,,Hij is als een soort mentor van de jonge ploeg’’, zegt Valbuena die meer dan vijftig interlands speelde voor Frankrijk en na een uitstapje naar de Russische competitie (Dinamo Moskou) terugkeerde in zijn vaderland. ,,Klaassen is bepalend, hij laat de anderen beter spelen.’’



Ajax zal de ervaring van Klaassen nodig hebben, want de Amsterdammers spelen met een piepjong elftal. Vooral de achterhoede is extreem jeugdig. Matthijs de Ligt is met 17 jaar met afstand de jongste. Keeper André Onana is 21. Daarnaast staan ook Davinson Sánchez (20), Kenny Tete (21) en Jairo Riedewald (20) in het basiselftal.



Maar voor Lyon trainer Bruno Génésio is het geen reden om zijn eigen ploeg in de favorietenrol te duwen. ,,Je ziet dat ze de speelstijl uit de gouden jaren zeventig een beetje hebben behouden. Ook nu is het een erg aanvallend elftal. Technisch zeer sterk en ze spelen in elke linie met veel druk naar voren. Vooroordelen dat dit makkelijk wordt, die kennen we in onze kleedkamer niet.’’