Van Gerwen verslaat Klaasen in finale German Darts Masters

VIDEO: Zeldzame blunder houdt RKC in de race

16:40 WAALWIJK - Door een zeldzame blunder van doelman Chiel Kramer van Almere City is RKC Waalwijk nog in de race voor een plaats in de play-offs. Die bleef met de bal aan de voet in het eigen strafschopgebied staan. Pieter Langedijk plukte het leer van diens voet en schoof de bal in het lege doel. Dat betekende de 1-1.