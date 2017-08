Van Ginkel: Osijek was valse start, maar geen blamage

Aanvoerder zijn betekent bij elke club voor de troepen gaan staan op het moment dat het stormt. Marco van Ginkel kweet zich gisteren bij PSV van die taak, in de wetenschap dat de druk de komende dagen in Kroatië vol op zijn ploeg staat.

De nieuwe captain van PSV keek gisteren op De Herdgang fris en met vertrouwen uit de ogen, maar heeft de harde realiteit ook niet uit het oog verloren. ,,Natuurlijk was het niet goed vorige week, laat dat duidelijk zijn. Daar maakt ook niemand een geheim van. We zijn ons bewust van de situatie en als het goed is, is iedereen ook wakker geschud. We moeten onszelf alleen niet in de put praten en daarom is er vanuit ons denk ik gesproken over een valse start en geen blamage. In de wedstrijd zaten ook goede dingen die we kunnen meenemen. Er waren genoeg kansen, maar we hebben ze niet benut en dat zal in Kroatië toch echt beter moeten. Zij hebben er maar een paar en benutten een penalty en dat maakte het verschil.”

Osijek staat in Eindhoven sinds donderdag vetgedrukt op de kaart. Van Ginkel reist vandaag met PSV af naar Oost-Kroatië om een van de grootste Europese decepties in de clubgeschiedenis te voorkomen. ,,We moeten ons plaatsen en gaan er alles aan doen om daar de zaak om te draaien. Dat vertrouwen mogen en moeten we op basis van de vorige wedstrijd ook hebben.”

Het is altijd een spagaat voor voetballers en coaches na een slecht duel. Alles en iedereen via de media afbranden kan averechts werken en verhoogt het vertrouwen niet. Aan de andere kant prikt het publiek ook door het vergoelijken van een wanprestatie heen.

,,We moeten de schuld bij onszelf zoeken en niet bij de trainer”, zei Van Ginkel er nog over. Hij denkt dat de groep prima in staat is om voor de club en dus ook trainer Phillip Cocu, die extern onder druk staat, in Osijek alles te geven. ,,Wat er vorige week in de kleedkamer allemaal gezegd is, ga ik hier niet herhalen. Maar we zijn kritisch op elkaar en er is nog een return waarin we het kunnen rechtzetten.”

New week, new challenges 💪 #PSV #MondayMotivation Een foto die is geplaatst door null (@) op 31 Jul 2017 om 6:57 PDT

Cocu broedt op wijzigingen en is op alles voorbereid, zo bleek gisteren tijdens de training van PSV. Voor de slag in Kroatië is waarschijnlijk niet alleen tactisch vernuft, maar ook mentale en fysieke hardheid vereist. De coach trainde gisteren in ieder geval zonder Luuk de Jong en Daniel Schwaab in de eerste trainingsopstelling en liet Hirving Lozano en Derrick Luckassen daarmee mogelijk in de waan dat zij in Osijek op een basisplek kunnen rekenen.

PSV oefende overigens in meerdere varianten, testte het eigen alles-of-niets-plan en oefende ook in een defensieve opstelling. Vanuit de technische staf kwam het verzoek om geen beelden van standaardsituaties te filmen, om de Osijek-analytici niet wijzer te maken dan ze al zijn. Eens te meer een bewijs dat er geen twijfel mogelijk is dat PSV de klus nog onderschat.