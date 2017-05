Van Lottum: Nederlandse tennis is een drama

,,Ik kan mij, vanaf mijn eigen tijd als beginnend prof tot nu, niet herinneren dat het ooit zo slecht gesteld is geweest met het Nederlandse tennis'', zegt Van Lottum in het interview . ,,Dan heb ik het niet alleen over de nationale top, maar ook over de breedtesport. Het ledenaantal van de KNLTB zakt elk jaar gigantisch en met de top gaat het dramatisch.''

,,Kijk naar spelers als Igor Sijsling en Thiemo de Bakker. Dat zijn passanten. Het ontbreekt hen aan de absolute wil om internationaal mee te tellen en het trieste is dat die situatie eigenlijk door de structuur van de tennisbond in stand wordt gehouden.''

Van Lottum waarschuwt dat het vijf voor twaalf is in het tennis. ,,De sport zit in een neerwaartse spiraal en voorlopig is het einde niet in zicht. Terwijl je het bij tennis het wel over een wereldsport hebt.''