Van Neymar tot Sigurdsson: de 10 grootste zomertransfers

Morata - slechts tweede keus bij Real Madrid - vindt zichzelf niet eens terug in de top-3 duurste transfers van deze zomer. Voor Neymar, Ousmane Dembélé en Romelu Lukaku werd (veel) meer betaald. En wie weet wat Deadline Day ons nog brengt. Davinson Sanchez, die Ajax voor 45,8 miljoen euro verruilde voor Tottenham Hotspur, valt net buiten de top-10, die samen goed is voor 709,4 miljoen.

Dit zijn de 10 grootste zomertransfers (tot nu toe).

1. Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain: 222 miljoen euro

Met stip op 1 in dit lijstje. De Braziliaanse superster verkaste deze maand na lang en geheimzinnig getouwtrek tussen Barça en PSG voor het hallucinerende bedrag van 222 miljoen euro naar Parijs. Om de bizarre transfer binnen de geijkte paden van de Financial Fair Play te wurmen, kocht Neymar zichzelf eerst vrij. Zijn juridisch adviseurs voldeden vervolgens aan de som die als afkoopclausule in het contract van de aanvaller was opgenomen. En dat liet Barcelona geen keus.

Volledig scherm © AFP

2. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund naar Barcelona: 105 miljoen

Met Barcelona hoeven we helemaal geen medelijden te hebben. De Catalanen beroofden op hun beurt Peter Bosz van één van zijn blikvangers. Wekenlang zette Barça de jonge Franse aanvaller onder druk om een transfer te forceren. Uiteindelijk ging Dortmund akkoord met een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot 147 miljoen euro. Dembélé (20) tekende voor vijf seizoenen. De afkoopsom in zijn contract is vastgesteld op 400 miljoen euro. Maar ach, wie schrikt daar over drie jaar nog van?

Volledig scherm © EPA

3. Romelu Lukaku van Everton naar Manchester United: 85 miljoen euro

Ronald Koeman zei na afgelopen seizoen dat hij de productie van zijn team liever over meer spelers verdeelt. Na het vertrek van topschutter Lukaku kan de Nederlandse manager weinig anders. De Belg werd bij ManUnited herenigd met José Mourinho en stelde de Portugees niet teleur: na zijn eerste vier officiële wedstrijden staat de teller op vier treffers.

Volledig scherm © Getty Images

4. Alvaro Morata van Real Madrid naar Chelsea: 80 miljoen euro

Nooit tastte Chelsea dieper in de buidel dan voor Alvaro Morata. De 24-jarige Spanjaard is de opvolger van de bij manager Antonio Conte in ongenade gevallen rebel Diego Costa. Morata tekende voor vijf jaar op Stamford Bridge. In zijn eerste twee Premier League-duels maakte hij er twee.

Volledig scherm © REUTERS

5. Benjamin Mendy van Monaco naar Manchester City: 58 miljoen

Ook bij Manchester City zaten ze deze zomer niet stil. De club van Pep Guardiola hoopt nog steeds op de komst van Arsenal-ster Alexis Sánchez, maar haalde met Mendy voorlopig zijn duurste zomertransfer binnen. De linksback maakte vorig seizoen indruk bij stuntclub AS Monaco, dat ook Tiemoué Bakayoko en Bernardo Silva voor grote bedragen naar Engeland zag vertrekken.

Volledig scherm © AFP

6. Alexandre Lacazette van Olympique Lyon naar Arsenal: 53 miljoen

Met Lacazette haalde Arsène Wenger zijn gewenste topspits. De Franse doelpuntenmaker verkoos de Gunners, die net als Chelsea een transferrecord braken, boven een rits aan andere geïnteresseerde topclubs. Hij tekende voor vijf jaar in Londen.

Volledig scherm © Getty Images

7. Kyle Walker van Tottenham Hotspur naar Manchester City: 51 miljoen

Meer dan 100 miljoen euro gaf City deze zomer uit aan vleugelverdedigers. Op links kwam Mendy, op rechts Walker van concurrent Spurs. Het bedrag voor de 27-jarige Engels international kan met bonussen nog oplopen tot 57 miljoen euro.

Volledig scherm © EPA

8. Naby Keïta van RB Leipzig naar Liverpool: 51 miljoen

Leipzig wilde zijn oogappel uit Guinee onder geen beding laten gaan – een bod van 80 miljoen euro werd door de club resoluut afgewezen. Uiteindelijk kwamen de clubs toch tot een akkoord: Keïta verkast pas na het seizoen voor 51 miljoen euro - een afkoopclausule die vanaf het seizoen 2018-2019 in zijn contract zou staan – naar Liverpool.

Volledig scherm © AP

9. Bernardo Silva van AS Monaco naar Manchester City: 50 miljoen

De derde aankoop van ManCity uit dit rijtje. De Portugees die de bal zo mooi aan een touwtje heeft dat ze hem bij Monaco ‘Pastilha’ (Kauwgum) noemden, lijkt niet alleen in zijn naam op David Silva, zijn nieuwe ploeggenoot in Manchester. Toch had de club 50 miljoen euro voor hem over.

Volledig scherm © Getty Images

10. Gylfi Sigurdsson van Swansea City naar Everton: 49,4 miljoen

De miljoenen van Lukaku bleven niet lang op de bank in Liverpool. Bijna een heel nieuw elftal trok Ronald Koeman deze zomer aan. Van Sigurdsson verwacht de Nederlandse manager het meest. Everton had er een clubrecord voor over om de IJslander aan de selectie toe te voegen.