Van the Man krijgt publiek weer op de banken op Old Trafford

Fabio Fognini uit US Open na uitschelden vrouwelijke umpire

20:11 Fabio Fognini is uit de US Open gezet. De Italiaanse tennisser heeft in zijn eersterondepartij tegen zijn landgenoot Stefano Travaglia een vrouwelijke umpire uitgescholden. Waarom de Italiaan nu pas op zijn vingers wordt getikt, is niet duidelijk.