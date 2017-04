Van Wolfswinkel: Natuurlijk wil ik met Vitesse Europa in

Napoli zit Roma op de hielen na zege op Inter

23:05 Napoli nadert AS Roma. De club uit Napels won zondagavond de lastige uitwedstrijd bij Internazionale met 1-0 en is de nummer twee in de Serie A uit Rome genaderd tot op één punt. Koploper Juventus heeft tien punten meer dan de Napolitanen. Er zijn nog vier speelrondes in de Serie A.