Varenhorst en Van Garderen niet naar finale op WK in Wenen

Varenhorst (2,11 meter) en Van Garderen (2,00 meter) vormen pas drie maanden een duo op het zand en verrasten vriend en vijand met hun plek in de halve finale op het WK, waar ze via een wildcard naartoe gingen. Daarin konden ze echter niet nog eens verrassen. De eerste set ging met 21-15 verloren in een regenachtig Wenen. In de tweede set probeerden Varenhorst en Van Garderen terug in de wedstrijd te komen, maar de Brazilianen gingen met 21-13 in de tweede set overtuigend naar de finale. ,,We kregen best wat kansen, maar we waren zelf niet goed genoeg. Wij hadden moeite met hun service, terwijl die helemaal niet zo goed was. Het leek totaal niet op de manier waarop we gisteren speelden," was Varenhorst zelfkritisch. Het kwam in Wenen met bakken uit de hemel, maar Van Garderen wilde dat niet als excuus aanvoeren. ,,De regen mag geen excuus zijn, want daar heeft de tegenstander ook mee te maken. De bal glijdt wel sneller van je arm af. We kunnen nu niet bij de pakken neer gaan zitten, want we spelen straks nog een hele belangrijke wedstrijd. Dit is een flinke domper, maar we moeten nu een manier vinden om ons weer snel op te laden voor de strijd om het brons. Deze wedstrijd gaan we later nog wel eens helemaal analyseren, maar nu gewoon alles op die medaille," zegt Van Garderen.