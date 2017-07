Vejinovic is blij dat hij weer kan voetballen

De overgang is een bevrijding voor de geboren Amsterdammer met Servische roots. Maar geen vlucht benadrukte hij vanmiddag na een succesvolle medische keuring. Morgen al vliegt hij met zijn nieuwe club mee naar Griekenland om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen Panathinaikos. ,,Ik heb ontzettend zin om weer aan spelen toe te kunnen komen.”



Wat dat betreft heeft hij het bij zijn vorige club Feyenoord moeilijk gehad. Vorig seizoen kwam hij tot slechts twee competitiewedstrijden. ,,En dat is moeilijk voor een voetballer. Als je hard traint en je kan niet spelen dan is dat jammer.”



Wel maakte hij het langverwachte kampioenschap van Feyenoord van nabij mee. ,,En dat was toch heel mooi. Als je ziet wat het bij het publiek teweeg heeft gebracht. Voor mij als voetballer is het moeilijk, dan wil je alle wedstrijd spelen maar zag hoe goed het was voor de club. En uniek. Ik beschouw het zeker ook wel als mijn kampioenschap. Zeker, ik heb er een heel jaar voor gewerkt.”