Veltman treurt om gemiste kans

Niet Ajax maar Manchester United mocht terecht juichen in de Friends Arena van Stockholm. Paul Pogba was de ceremoniemeester. Zelfs de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic huppelde mee in het feestgedruis. Daley Blind liet zich feliciteren door Davy Klaassen, zijn oude ploeggenoot bij Ajax.

,,Van alle ploegen in de Europa League hebben wij de meeste kansen gekregen dit toernooi'', besefte Veltman. ,,Maar ik denk dat we zijn blijven steken op één mogelijkheid. Die van David Neres in de slotfase toen het allang 2-0 stond en de finale eigenlijk allang was gespeeld. United verdedigde goed, heel goed. Maar wij deden het niet goed.''

,,Ik had het gevoel dat we 70 procent van de wedstrijd de bal hadden'', zei Veltman. ,,Maar we deden er weinig mee. We leden te slordig balverlies en driehoekjes die normaal lukken die lukten nu niet. Natuurlijk hebben we wel wat neergezet in Europa. Maar daar koop je nu niets voor. We staan met lege handen. We wilden na de verloren landstitel een prijs. Dat is niet gelukt.''