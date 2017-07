Venus Williams breekt na vragen over auto-ongeluk

Oldham-speler houdt Twitteraars voor de gek met Barça-shirt

17:45 Ryan McLaughlin poseerde zoals bijna alle voetballers doen na ondertekening van een contract: staand op de tribune met het shirtje vast. De Noord-Ierse voetballer van Oldham Athletic, dat om op het derde niveau in Engeland actief is, zette zo’n foto op Twitter. Hij was echter op Camp Nou bij het grote FC Barcelona. ‘Nieuw hoofdstuk. Vereerd om bij Barcelona te spelen.’