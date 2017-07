Venus Williams voor het eerst in acht jaar weer naar finale

Williams won op Wimbledon al vijf keer in acht verschillende finales: in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. In 2002, 2003 en 2009 verloor ze de finale in Londen. De 37-jarige Amerikaanse was vandaag de oudste halve finaliste op Wimbledon in 23 jaar tijd. In 1994 bereikte Martina Navratilova op haar 37ste ook de finale op Wimbledon. In 2009 verloor Venus Williams van haar twee jaar jongere zus Serena. In januari stond Venus Williams (ook na acht jaar) weer in een finale van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open was haar zus ook toen te sterk.