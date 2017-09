Verbaasde Van Dijk, boze Barkley en arm Arsenal: zij die niet gingen

De transfer die je wist dat zou komen, maar die er toch niet kwam, is die van Virgil van Dijk. Maandenlang leek duidelijk dat hij zijn langste tijd bij Southampton wel gehad, maar hij zit nog altijd bij The Saints. Hij toonde zich in een eerder stadium verbaasd over de handelswijze van zijn club, die ten onrechte meldde dat Van Dijk niet mee wilde trainen, en diende een officieel transferverzoek in.

Desondanks kwam het niet tot een stap. Liverpool toonde zich geïnteresseerd, werd zelfs teruggefloten omdat het ongeoorloofd contact met Van Dijk zocht, terwijl ook Manchester City en Chelsea werden genoemd. Maar nu de rookwolken zijn opgetrokken, zit Van Dijk nog steeds bij de club waar hij nu op een nette manier moet zien terug te keren op het veld.

Ontevreden

In de Premier League liet Arsenal zich kronen tot de minst gelukkige club van Deadline Day. Te beginnen met Alexis Sánchez. Het contract van de Chileen loopt volgend jaar zomer af, waarna hij dus gratis de deur uit kan lopen. Sánchez is bovendien zwaar ontevreden en wil dat contract niet verlengen, dus een transfer leek voor alle partijen de beste - zo niet de enige - oplossing.

De interesse van Manchester City kwam daarom goed uit. The Citizens wilden ver gaan voor Sánchez, maar dan moest Arsenal wel een vervanger zien te regelen. En dat moest dan weer Thomas Lemar worden. Op de avond dat de Fransman van AS Monaco twee keer scoorde tegen Oranje, kwam het echter niet tot een overstap. Hoewel Arsenal veel geld wilde neertellen, zag Lemar zelf een overstap naar verluidt niet zitten. Bovendien was er - gezien de interland tussen Nederland en Frankrijk - te weinig tijd om fatsoenlijk te onderhandelen.

Volledig scherm Thomas Lemar na een van zijn twee goals tegen Nederland. © AFP

En dus moest Arsenal weer aan Sánchez uitleggen waarom hij toch níét naar Manchester City kon vertrekken. De Chileen had op zijn beurt al helemaal gerekend op een overstap, zou naar verluidt zijn familie en vrienden al hebben geïnformeerd over zijn verhuizing, maar daar ging dus alsnog een streep door. Wat voorlopig wel goed nieuws is voor Arsenal-fans: de Londenaren hebben een laat bod van Barcelona op Mesut Özil afgewezen.

Bij dat laatste moet overigens nog wel worden aangetekend dat de transfermarkt in Spanje vandaag nog tot middernacht open is. En dus is het ook nog altijd niet zeker dat Philippe Coutinho bij Liverpool blijft. De Braziliaan wil al tijden naar Barça verkassen, in afwachting daarvan speelt hij niet voor The Reds. Met Mohamed Salah en Alex Oxlade-Chamberlain heeft de ploeg van Jürgen Klopp al vervangers in huis, dus het is niet ondenkbaar dat Coutinho alsnog vertrekt.

Constructie

Dat laatste geldt ook voor Riyad Mahrez en Diego Costa. Ook de vleugelaanvaller van Leicester City en spits van Chelsea werden al de hele zomer in verband gebracht met een transfer, maar zitten nog altijd op hun plek. Voor Mahrez zou Barcelona in de markt zijn, terwijl er rondom Costa nog een constructie moet worden bedacht voor een terugkeer naar zijn oude club Atlético Madrid. 'Atléti' mag door een transferverbod geen spelers aantrekken, maar wil met een omweg de Spanjaard toch vastleggen. Door die twee transfers kunnen we dus nog geen definitieve streep zetten.



Die streep kan kan wél door een vertrek van Julian Draxler bij Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht heeft van Neymar en Kylian Mbappé de twee duurste spelers ter wereld gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat Draxler vertrekt. Ook de Duitse aanvallende middenvelder annex aanvaller werd gelinkt aan Arsenal, maar blijft dus zeker tot januari in Parijs.

En dan was er nog de situatie rondom Ross Barkley. Bij het Everton van Ronald Koeman groeide hij al weken geleden uit tot persona non grata, maar hij was niet blij met de handelswijze van zijn werkgever. Terwijl hij de medische keuring onderging bij Chelsea, vernam hij dat Everton niet wilde onderhandelen met een andere Londense club: Tottenham Hotspur. Die club zag Barkley ook wel zitten, maar hij wilde zich niet laten dwingen door Everton. En daarom besloot hij maar helemaal af te zien van een overstap; hij kijkt in januari verder.

Circus

En in Nederland? Daar bleef het vrij rustig, zeker bij Feyenoord was er geen vuiltje aan de lucht. Wel kwam er op de laatste dag bij Ajax nog een miljoenenbod op Hakim Ziyech binnen, maar dat werd afgewezen. Ook Kasper Dolberg bleef in Amsterdam, ondanks eerdere interesse van AS Monaco. Na de eerdere miljoenentransfers van Davy Klaassen en Davinson Sánchez, kwam er dus geen extra schip met geld binnen.

In Eindhoven was het iets drukker. Daar werd op het laatste moment de stekker getrokken uit een overstap van Jürgen Locadia van PSV naar Wolverhampton Wanderers én een bod van tien miljoen op Steven Bergwijn afgewezen. Het meest opmerkelijk was echter de soap rond Luuk de Jong. Die leek op weg naar Bordeaux, maar ook die transfer ging in een laat stadium niet door. En dus zit het transfergeweld er weer op. Tot januari dan, als het hele circus opnieuw begint.