Verstappen: 2016 is geweest, hè, het is 2017

Stunt

Hij wil de pret van een zonnig voorjaarstripje naar Spanje niet bederven, maar weer zo'n stunt, net als vorig jaar? ,,Ik denk dat veel Nederlanders toch met die gedachte hier naartoe zijn gekomen. Dat er weer iets moois gaat gebeuren. Maar we moeten wel realistisch blijven'', vertelt hij in het 'Energy Station' van Red Bull, waar de grootste Nederlandse persdelegatie van dit seizoen tussen de blikjes energiedrank is aangeschoven. ,,Weer winnen? Op dit moment hebben we gewoon niet de auto waarmee dat kan. Normaal gezien moeten er dan vier auto's voor me uitvallen. Nog iets meer dan vorig jaar.''



Toen kegelden de dominerende Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton elkaar in de eerste omloop van de baan, waarna Verstappen afrekende met de Ferrari's. Een bijna surrealistisch scenario en de opmaat naar een van Nederlands meest aansprekende sportprestaties ooit. Eentje die wereldwijd landde, omdat de Limburger met zijn 18 jaar de jongste racewinnaar ooit werd.



Drie keer raden dus waar het tijdens de internationale persconferentie in Spanje over ging? Natuurlijk over die GP van 2016. En op welke gebieden de Hollander met de 'nagenoeg verticale leercurve' de laatste maanden duidelijk verbetering heeft geboekt?



,,Je hebt nu je rijbewijs. Dat is een grote stap voorwaarts'', grapt Hamilton, die voor de wereldpers niet voor het eerst dit seizoen naast Verstappen is geplaatst en er soms een sport van lijkt te maken zijn jonge Nederlandse collega een beetje te dollen.



,,Had ik die nog niet, dan? Wel toch? Een maandje of vijf al,"lacht Verstappen mee met de joker van de koningsklasse.

En dan, serieus: ,,Goh, ik ben een betere coureur geworden, meer ervaren met elke race. Maar dat lijkt me een vrij natuurlijk proces voor een Formule 1-rijder''



Een soortgelijke vraag dan maar. Nu aan Hamilton. Wat hij vindt van de progressie die de jonge Hollander sinds Barcelona 2016 heeft geboekt. ,,Best wel slecht, eerlijk gezegd'', antwoordt hij met een stalen gezicht. Dan kan hij zijn lach niet houden. ,,Gekheid natuurlijk. Hij heeft na die race hier heel aardig aan de weg getimmerd. Het is duidelijk dat hij een prachtige carrière voor zich heeft.''



Dan volgt die onvermijdelijke vraag aan Verstappen. Hoe het is om terug te keren op het asfalt van Barcelona? De vraag die hem de laatste weken al zo achterlijk vaak gesteld is, dat hij zelfs met alle goede wil van de wereld nog tot een creatief antwoord kan komen. Dus vertelt hij maar gewoon hoe het écht voelt. ,,Het was prachtig. Maar het is 2017 nu. 2016 is geweest. We zijn een jaar verder en ik rijd gewoon een nieuwe race. Ik zit in deze sport met de intentie nog vaker te winnen. Ik ben hier niet voor maar één zege. Ik wil meer.''