Verveelde Tomic: Ik ga nog tien jaar spelen, dan hoef ik niet meer te werken

,,Ik was er mentaal en fysiek niet helemaal bij,’’ verklaarde de 24-jarige Australiër nadat hij in een uur en negentien minuten door de oudste Zverev broer van de baan was geveegd (6-4 6-3 6-4). ,,Om eerlijk te zijn verveelde ik me op de baan.’’



Tomic, die regelmatig in het nieuws komt door wangedrag op of buiten de baan, stond begin vorig jaar nog zeventiende op de wereldranglijst, maar de badboy is inmiddels afgezakt naar plaats 59. Sinds 2015 heeft de Australiër geen toernooi gewonnen. Dit jaar won hij pas negen wedstrijden.



,,Ik denk dat ik niet genoeg respect heb voor de sport. Ik ga nog tien jaar spelen en weet dat ik daarna niet meer hoef te werken,’’ vervolgde de Australiër. ,,Ik heb titels gewonnen en finales gespeeld, maar het geeft me geen voldoening. Het kan me echt niets schelen of ik de vierde ronde haal op een Grand Slam of eruit vlieg in de eerste ronde.’’



Tomic verdiende in zijn carrière ongeveer 4,7 miljoen euro inclusief de ruim 40.000 euro die hij kreeg voor zijn ongeïnspireerde partij tegen Zverev gisteren. Op de vraag van een verslaggever of hij erover nadacht om dat geld terug te geven reageerde hij geprikkeld: ,,We werken allemaal voor geld. Als Roger Federer zijn 500 miljoen aan prijzengeld teruggeeft, dan doe ik het ook.’’