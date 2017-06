Veteraan Haas (39) krijgt wildcard voor Wimbledon

'Ik hoef het shirt van Ronaldo niet'

12:39 Vaak is het na het laatste fluitsignaal dringen om het shirt te ruilen met Cristiano Ronaldo. Wie zich daar vanavond na Rusland-Portugal op de Confederations Cup in ieder geval niet in zal mengen is oud-Feyenoorder Fedor Smolov. 'Ik hoef zijn shirt niet'.