VIDEO: Turner Verhofstad stuitert lekker door op EK

CLUJ-NAPOCA - Flik-Flak-turner Bram Verhofstad voelt zich op zijn eerste EK turnen voor senioren als een kind in een snoepwinkel. Zijn eigen wedstrijd in de Sala Polivalenta van Cluj-Napoca duurde woensdag maar 1 minuut en 10 seconden. Voldoende voor een onvergetelijke ervaring.

,,Wel apart: twee weken hier en je doet 1 minuut en 10 seconden je trucje. Die 1 minuut en 10 seconden zijn me wel heel goed bevallen. Ik had het naar mijn zin. De vloer stuiterde lekker, ik stuiterde lekker”, blikte de 22-jarige Bosschenaar terug op zijn vloeroefening.

Met 13.966 punten zette hij de 19de score neer en bleef hij 0.367 verwijderd van de toestelfinale waar hij stiekem op gehoopt had. ,,Dat zat wel in mijn achterhoofd. Dan had ik een perfecte oefening moeten hitten. Nu hadden de grote jongens allemaal stuk voor stuk een perfecte oefening. Dan wordt het lastig om er tussen te komen. Het eerste EK na de Olympische Spelen verwacht je dat er een paar de mist in gaan, maar op vloer was dat niet het geval.”

Krediet

Als nieuwkomer heeft schroevenspecialist Verhofstad nog geen krediet op kunnen bouwen bij de jury, die in zijn geval veel tijd nodig had om tot een oordeel te komen. ,,Ik had hier en daar wat hupjes. Ze zullen lang nagedacht hebben of ze daar 0.1 of 0.3 voor af moesten trekken, denk ik.”

Verhofstad was ook ingeschreven voor sprong, maar liet zijn beurt op dat toestel aan zich voorbij gaan. ,,Het was bedoeld als een soort kennismaking met de zaal. Om alvast wat spanning te proeven. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het niet te doen. Ik heb toch maar één sprong. Om een finale te halen moet je er twee doen. Het was allemaal niet waard, omdat ik dan eerder hier moest zijn en twee keer had moeten opwarmen. En wie weet, blesseer je iets op sprong. Dat zou heel zuur zijn.”

Hard trainen

Ook al is hij uitgeschakeld, Verhofstad gaat de komende dagen niet de toerist uithangen in de Roemeense stad. ,,Ik blijf hier hard trainen. Ook op alle andere toestellen. ’s Ochtends voor de kwalificatie heb ik nog de rekstok en brug getraind. Dat doe ik normaal thuis in Den Bosch ook in een training. Dus hier ook. En ik heb veel zin om naar de finales te gaan kijken”, aldus de fervente vlogger.