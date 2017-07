VIDEO: Vijf titels op een rij voor Sjef van den Berg

Punt aftrek

Meest emotionele

Was dit de meest zwaar bevochten titel in het rijtje? Van den Berg: ,,In elk geval wel de eerste via een shoot-off. Ik heb zelf vandaag niet zo goed geschoten, vind ik. Prachtig dat ik toch de titel heb binnengehaald. Emotioneel is het wel de zwaarste. Ik heb me laten vertellen dat het nog nooit iemand is gelukt om vijf keer kampioen van Nederland te worden. Ik heb het niet gecheckt, maar ik zat er wel mee in mijn hoofd. En ik weet hoe goed Steve is. Hij heeft dit jaar een wereldbekerwedstrijd gewonnen, is mij voorbij gegaan op de nationale ranglijst en ik zie een paar keer per week op de training in Papendal hoe goed hij aan het schieten is."