Viergever mist finale: Balen, maar ik ben trots

,,Het is nu eenmaal zo'', legde hij zich neer bij het feit dat hij in Stockholm op de tribune zit. ,,Als we de beker pakken zal ik net zo blij zijn als wanneer ik op het veld zou staan.'' Viergever vond de kwalificatie voor de finale terecht. ,,We durfden te voetballen de eerste 44 minuten. Helaas ging het kort voor rust mis. Bij die tweede goal verwerkte ik de bal niet goed. Ook in de tweede helft hebben we genoeg kansen gehad. Maar toen het 3-1 werd, was het nog even billen knijpen. Ik ben trots, we hebben een volwassen Ajax laten zien.''