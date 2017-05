Vijf Nederlanders in kwalificatie Roland Garros

Richèl Hogenkamp, die zondag het ITF-toernooi in Saint-Gaudens op haar naam schreef, is in het kwalificatietoernooi als vierde geplaatst. De 25-jarige Doetinchemse treft in de eerste ronde de Japanse Akiko Omae. Hogenkamp is de nummer 105 van de wereld, Omae staat op de 202ste plaats.



Naast Hogenkamp proberen ook Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine, Arantxa Rus en Cindy Burger het hoofdtoernooi te halen. Bij de mannen is Igor Sijsling de enige Nederlander in het kwalificatietoernooi. Robin Haase en Kiki Bertens zijn rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.