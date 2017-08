Vijf redenen waarom Ajax gewoon doorgaat

AMSTERDAM - Net toen het er allemaal vrij lastig uit begon te zien voor Ajax in Nice, schakelden de Amsterdammers een tandje bij tegen de Franse opponent. OGC Nice werd bij de keel gegrepen en kwam pas in de eindfase weer los uit die greep. De plotselinge versnelling van de ploeg van Marcel Keizer is echter niet het enige signaal dat zegt dat Ajax gewoon doorgaat naar de vierde voorronde. Hieronder vijf redenen op een rijtje.

1. De beste thuisploeg van Europa

De Amsterdammers hebben in de laatste dertien thuisduels in Europa geen wedstrijd meer verloren (acht keer winst, vijf keer gelijk). Sterker nog, ze zijn de laatste zeven Europese wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA ongeslagen. Daarmee is het de ‘beste’ thuisploeg van alle clubs die dit seizoen Europa ingaan. De mannen van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz incasseerden daarin slechts drie doelpunten, waar het er vijftien wist te maken.

2. Gretige spitsen

De 19-jarige Kasper Dolberg wordt in de gaten gehouden door menig scout, en niet zonder reden. In de laatste zeven thuiswedstrijden maakte hij acht doelpunten. In de Europa League scoorde al zes keer, maar uit tegen Nice had hij het lastig. De Deen zal zich willen bewijzen op het hoogste niveau, en vervolg willen geven aan zijn eerste en vooralsnog enige doelpunt in de Champions League, dat hij maakte tegen PAOK Saloniki vorig jaar. Mocht het hem niet lukken, staat good old Klaas-Jan Huntelaar te popelen om zich weer te laten zien in de Champions League. Zijn laatste Europese goal was eveneens tegen het Griekse PAOK, vorig seizoen in de Europa League.

3. De verschrikkelijke uitvorm van OGC Nice

Zet tegenover de thuisvorm van Ajax de erbarmelijke uitvorm van Nice in Europa. Van de laatste negentien (!) uitwedstrijden in Europa wonnen de Fransen er slechts één: 0-1 uit bij Red Bull Salzburg in de Europa League vorig jaar. Verder werd er veertien keer verloren en vier keer gelijkgespeeld. Saillant: die vier gelijke spelen eindigden in 1-1, en ook dat is niet genoeg om Ajax er binnen 90 minuten uit te knikkeren.

4. Kwelgeest Balotelli is er niet bij

Mario Balotelli, normaliter nummer één spits bij Nice, is afwezig door een blessure. Ondanks dat ‘Super Mario’ nog nooit van Ajax wist te winnen, staat de Italiaan nog in het geheugen bij de Ajax-supporter als grote plaaggeest. Naast zijn goal van vorige week, maakte hij in 2013 namens AC Milan namelijk de 1-1 in de 94e minuut, waardoor Ajax uiteindelijk niet overwinterde in het miljoenenbal. Die goal viel uit een penalty, en dat die gegeven werd, valt op z’n minst twijfelachtig te noemen.

5. De geschiedenis wijst het uit