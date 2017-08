Vissende Est hengelt naar basisplaats bij NAC

ZUNDERT - Wie van vissen houdt, kan de laatste aanwinst van NAC straks op een campingstoeltje langs het rustig kabbelende riviertje de Mark vinden. ,,Als ik wil loskomen van het voetbal, ga ik vissen. In Noorwegen woonde ik op twee minuten fietsen van de zee, dat was fantastisch”, zegt Karol Mets (24). ,,Gek genoeg ving ik geen zalm. Wel makreel, schelvis en kabeljauw. Lekkere vis is dat.”

Even daarvoor draait hij zijn nek in één ruk naar rechts, als een kat met gespitste oren die een vogeltje hoort tjilpen. In zijn beste Russisch heet Gianluca Nijholt, ooit twee jaar in Rusland gespeeld, de Est welkom na zijn eerste training in Zundert. Beleefdheden worden uitgewisseld.

In Estland, waar een grote Russische minderheid woont, spreekt iedereen naast het gebruikelijke Estisch tevens Russisch. Een nalatenschap van een halve eeuw Sovjet-overheersing. ,,Maar ik ben crystal clear Estonian”, zegt Mets. ,,Wat je hier ziet, is puur en alleen Ests bloed, in elke vezel van mijn lichaam. Niets aan mij is Russisch.”

Maandag tekende Mets voor drie jaar bij NAC, dat hem wegplukte bij Viking FK uit de Noorse kustplaats Stavanger. De 24-jarige verdedigende middenvelder komt uit het netwerk van grote broer Manchester City. Gelijk aan de komst van de Amerikaanse Ier Shane O’Neill vorig jaar. Zijn nog een halfjaar doorlopende contract is afgekocht. ,,NAC liet blijken mij graag te willen hebben, daar spreekt vertrouwen uit. Ik ben een verdedigend ingesteld speler, bij voorkeur op het middenveld, linksbenig, met een hoge arbeidsethos, zorg voor balans en controle in het team en stuur de aanvallende krachten aan.”

Met 40 interlands achter zijn naam is Mets een grote meneer in Estland, daarbuiten volstrekt onbekend. ,,Voor mij is dat geen probleem. Laten we het omdraaien”, zegt Mets met overtuiging in zijn stem. ,,Hoeveel Estse voetballer ken jij?” Ragnar Klavan (Heracles, AZ) en Andres Oper (Roda JC, ADO Den Haag), de teller stopt bij twee. ,,Uit mijn hoofd ben ik de zesde Est in Nederland. Klavan en Oper waren ruim tien jaar de eerste, daarna kwamen Raio Piiroja (Vitesse), Marko Meerits (Vitesse) en Henrik Ojamaa (Go Ahead Eagles). Afhankelijk van hoe het mij bij NAC vergaat, zal blijken of dit mijn plafond is of dat ik kan doorgroeien.”

Enquete poll Is de selectie van NAC na de komst van Karol Mets klaar voor de Eredivisie? Ja

Nee Is de selectie van NAC na de komst van Karol Mets klaar voor de Eredivisie? Ja (0%)

Nee (100%)

Mets is gebruiksklaar en meteen inzetbaar. In de maanden april, mei, juni en juli speelde hij vijftien duels namens Viking, niet eenmaal werd hij gewisseld. Ervan uitgaande dat Arno Verschueren en Manu Garcia onomstreden zijn op het middenveld, onlangs werden de twee gezamenlijk tot tweede aanvoerder benoemd, is Mets een directe concurrent voor Mounir El Allouchi. ,,Drie weken geleden heb ik mijn laatste wedstrijd gespeeld en daarna tien dagen vakantie gehad. Mentaal en fysiek ben ik er klaar voor.”

Ondertussen kan hij in de omgeving van de Bredase Mark naar een plekje zoeken waar hij zijn dobber in het water zal werpen. ,,Het vissen geeft me rust, hopelijk vind ik hier, evenals in Noorwegen, de tijd en ruimte om ermee door te gaan.” De rondzwemmende snoeken en forellen zijn alvast gewaarschuwd voor de Estse hengelaar.